Имам объяснил заключенным в Карелии, как совершать обряды в колонии

Исправительную колонию №9 председатель Общины мусульман Республики Карелия Имам Абдуль Азиз, сообщили в УФСИН республики.
В ходе встречи с осужденными Имам Абдуль Азиз разъяснил вопросы, касающиеся отправления религиозных обрядов в условиях режимных требований и соблюдения распорядка дня в колонии.
По завершению визита Абдуль Азиз помог сотрудникам учреждения в проверке религиозной литературы.
Руководство колонии отмечает, что встречи с представителями религиозных конфессий положительно сказываются на поведении осуждённых.
Ранее батюшка провел благодарственный молебен в колонии Карелии.
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