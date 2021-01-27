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Имам объяснил заключенным в Карелии, как совершать обряды в колонии

Новости. Общество
17:20, 28 Января 2021
фото: © УФСИН России по Республике Карелия
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Исправительную колонию №9 председатель Общины мусульман Республики Карелия Имам Абдуль Азиз, сообщили в УФСИН республики.

В ходе встречи с осужденными Имам Абдуль Азиз разъяснил вопросы, касающиеся отправления религиозных обрядов в условиях режимных требований и соблюдения распорядка дня в колонии.

По завершению визита Абдуль Азиз помог сотрудникам учреждения в проверке религиозной литературы.

Руководство колонии отмечает, что встречи с представителями религиозных конфессий положительно сказываются на поведении осуждённых.

Ранее батюшка провел благодарственный молебен в колонии Карелии.

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