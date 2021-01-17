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Батюшка провел благодарственный молебен в колонии Карелии

Новости. Общество
18:00, 18 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Исправительную колонию №9 в Петрозаводске посетил протоиерей Андрей Мазаев, сообщили в УФСИН Карелии.

В храме в честь Ионы Яшезерского, расположенном на территории колонии, протоиерей Андрей Мазаев провел благодарственный молебен. После этого состоялась беседы священнослужителя с прихожанами православной общины учреждения о семейных ценностях и о греховности причинения вреда своему здоровью.

Храм в честь Ионы Яшезерского в ИК-9 был построен и освящен в 2005 году.

Ранее cоциальный центр Петрозаводска объявил сбор рождественских подарков для заключенных.

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Комментарии

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Ринат
2021-01-18 18:24:32
Зря всё!
кир
2021-01-18 18:14:49
После этого преступность возросла на несколько процентов. Гипотеза.
однозначно
2021-01-18 18:12:33
педофила дмитриева туда не отправят. Правозащитники сказали, что будет на строгом режиме для рецидивистов отбывать преступление и наказание. В Сегеже.
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