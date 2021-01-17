Батюшка провел благодарственный молебен в колонии Карелии

Исправительную колонию №9 в Петрозаводске посетил протоиерей Андрей Мазаев, сообщили в УФСИН Карелии.
В храме в честь Ионы Яшезерского, расположенном на территории колонии, протоиерей Андрей Мазаев провел благодарственный молебен. После этого состоялась беседы священнослужителя с прихожанами православной общины учреждения о семейных ценностях и о греховности причинения вреда своему здоровью.
Храм в честь Ионы Яшезерского в ИК-9 был построен и освящен в 2005 году.
Ранее cоциальный центр Петрозаводска объявил сбор рождественских подарков для заключенных.
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