Социальный центр Петрозаводска объявил сбор рождественских подарков для заключенных

Волонтеры ежегодно собирают подарки для людей, содержащихся под стражей в СИЗО №1 в Петрозаводске.

Как сообщает социальный центр "Попечение", собиравший новогодние и рождественские подарки для детей из малоимущих семей, одиноким старикам в интернатах, сегодня, в праздничную декаду, финальной акцией стала "Воля сердца".

"Ежегодно мы собираем подарки для людей, содержащихся под стражей в СИЗО №1 в Петрозаводске. Это женщины, мужчины, подростки. В подарок можно положить: ручки, конверты, тетради, средства гигиены для женщин, гель для душа для мужчин и женщин, шампунь", - сообщает центр.

Пакет необходимо подписать "Воля сердца" и принести к в центр на Вольную, 1.

Подарки принимают строго с 13 до 17 января, с 10.00 до 13.00.

Подарки в СИЗО передает священник, так как, по словам волонтеров, "беседа с батюшкой - это то самое доброе зерно, которое может дать росток и привести к исправлению тех, кто отступился".

"Не наша задача судить, наша задача подарить маленький луч света, который, возможно, впоследствии осветит этим людям целую жизнь", - отмечают благотворители.