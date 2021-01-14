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Социальный центр Петрозаводска объявил сбор рождественских подарков для заключенных

Новости. Общество
09:05, 15 Января 2021
фото: © pixabay.com
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Волонтеры ежегодно собирают подарки для людей, содержащихся под стражей в СИЗО №1 в Петрозаводске.

Как сообщает социальный центр "Попечение", собиравший новогодние и рождественские подарки для детей из малоимущих семей, одиноким старикам в интернатах, сегодня, в праздничную декаду, финальной акцией стала "Воля сердца".

"Ежегодно мы собираем подарки для людей, содержащихся под стражей в СИЗО №1 в Петрозаводске. Это женщины, мужчины, подростки. В подарок можно положить: ручки, конверты, тетради, средства гигиены для женщин, гель для душа для мужчин и женщин, шампунь", - сообщает центр.

Пакет необходимо подписать "Воля сердца" и принести к в центр на Вольную, 1.

Подарки принимают строго с 13 до 17 января, с 10.00 до 13.00.
Подарки в СИЗО передает священник, так как, по словам волонтеров, "беседа с батюшкой - это то самое доброе зерно, которое может дать росток и привести к исправлению тех, кто отступился".

"Не наша задача судить, наша задача подарить маленький луч света, который, возможно, впоследствии осветит этим людям целую жизнь", - отмечают благотворители.

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Комментарии

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кир
2021-01-15 10:50:05
Вы им подарки, они вам нож в бок, когда выйдут на свободу.
театральный критик
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