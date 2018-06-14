Беньяминова останется председателем Конституционного суда Карелии

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Комитет по госустройству парламента Карелии поддержал предложение главы республики продлить полномочия председателя Конституционного суда Светланы Беньяминовой.
"По-моему, в комментариях не нуждается. Человек проработал много лет, очень уважаемый. Работа Конституционного суда всегда результативна", - отметил представитель главы Карелии в парламенте Юрий Шабанов.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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