Беньяминова останется председателем Конституционного суда Карелии

Комитет по госустройству парламента Карелии поддержал предложение главы республики продлить полномочия председателя Конституционного суда Светланы Беньяминовой.

"По-моему, в комментариях не нуждается. Человек проработал много лет, очень уважаемый. Работа Конституционного суда всегда результативна", - отметил представитель главы Карелии в парламенте Юрий Шабанов.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".