Бензин после Нового года подорожает

Путин допускает "мягкую корректировку" цен на бензин в начале 2019 года.

С начала января бензин может подорожать из-за роста ставки НДС, однако рост цены вряд ли будет значительным, заявил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Действительно, должна быть мягкая корректировка в районе 1-1,5%, не более того. А дальше правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на рынке, на мировом рынке и на российской рынке", – отметил он.