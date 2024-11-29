СМИ: опасное заболевание косит жителей России

В России зафиксировали рост опасного заболевания.
В России растет число случаев заболевания микоплазменной пневмонией, пишет РИА Новости со ссылкой на «Известия».
«По статистике лаборатории „ЛабКвест“, заболеваемость микоплазменной пневмонией резко выросла за последний год», — говорится в источнике.
В статье указали, что частота выявления заболевания выросла практически в четыре раза по сравнению с показателями прошлого года: в октябре – декабре он составлял 4,9 процента, а в аналогичный период этого года, не считая декабрь, он увеличился до 19,6 процента.
Как подчеркнули в публикации, опасность этой болезни заключается в отсутствии выраженных симптомов: выдать ее может лишь легкое покашливание.
Издание указывает, что без лечения у человека может развиться фиброз легких.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание