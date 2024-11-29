СМИ: опасное заболевание косит жителей России

В России зафиксировали рост опасного заболевания.

В России растет число случаев заболевания микоплазменной пневмонией, пишет РИА Новости со ссылкой на «Известия».

В статье указали, что частота выявления заболевания выросла практически в четыре раза по сравнению с показателями прошлого года: в октябре – декабре он составлял 4,9 процента, а в аналогичный период этого года, не считая декабрь, он увеличился до 19,6 процента.

Как подчеркнули в публикации, опасность этой болезни заключается в отсутствии выраженных симптомов: выдать ее может лишь легкое покашливание.