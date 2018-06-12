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Новости. Общество
14:40, 12 Июня 2018

Беременные жительницы Питкяранты отправятся в Петрозаводск на маршрутках, чтобы попасть к врачу

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С первого июля в Питкярантской больнице закрывается родильное отделение и сократятся услуги по оказанию других видов медицинской помощи.

Активисты написали петицию против закрытия родильного отделения в Питкяранте.

"На данный момент в городе и в районе с оказанием медпомощи беременным женщинам сложилась критическая ситуация. В ЦРБ острая нехватка специалистов, оборудования и лекарств. За оказанием медицинских услуг, а именно – сдачей необходимых анализов, УЗИ, скринингом, - вынуждают обращаться в другие медучреждения, находящиеся в Петрозаводске или в соседних районах, которые находятся на значительном расстоянии от места жительства, - пишет автор петиции Любовь Харламова. - Билет на маршрутки до города Петрозаводска (время поездки около 4 часов) от 400 до 500 рублей. Учитывая отсутствие комфорта для беременной в маршрутке, некоторых вынудят использовать для поездки такси, стоимость которого составляет от 3000 рублей. Транспортировка беременной на столь длительное расстояние ведет к возможному риску преждевременных родов в дороге, к осложнениям матери и будущего ребенка, невозможности оказать медпомощь в дороге, невозможности установления ответственных лиц при несчастном случае во время транспортировки".

По словам автора, население города и района составляет на данный момент 18 042 человека - Питкярантский район один из самых густонаселенных в республике. Рождаемость. по официальным данным ЗАГСА за 2017 год, - 160 младенцев, к апрелю 2018 года уже родились и зарегистрированы 65 малышей. "Прошу оказать содействие в сохранении родильного отделения в городе Питкяранта", - пишет Любовь Харламова.

Подробности читайте далее.

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Комментарии

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deep
2018-06-12 17:47:51
Дык этот дурдом во ВСЕХ городах Карелии: ехай в Петрозаводск! Вот у меня жена второго рожала: от дома в 20 часов, а сын был готов в 20часов 45 минут, и КАК из района? Одно слово - придурки!
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