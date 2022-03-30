Бездомных в Петрозаводске накормили куличами и яйцами

Пасхальный обед организовали для бездомных сотрудники социального центра и волонтеры.

Как сообщается в паблике социального центра «Попечение», сегодня в Петрозаводске для бездомных был организован пасхальный праздничный обед.

Организаторы благодарят всех добрых людей, которые принесли угощения на Пасху: куличи, яйца, сладости и чай.

Ранее социальный центр «Попечение» приглашал всех неравнодушных петрозаводчан поделиться душевным теплом с людьми, волею судьбы живущими на улице.