Безработица поможет жителям Карелии досрочно выходить на пенсию

Отделение Пенсионного фонда РФ по Карелии подготовило разъяснения о праве граждан предпенсионного возраста, потерявших работу, досрочно выходить на пенсию.

«Пенсия для граждан предпенсионного возраста, лишившихся работы, устанавливается в том случае, если отсутствует возможность трудоустроиться… Досрочная пенсия назначается гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Человек может быть признан безработным при следующих обстоятельствах: увольнение в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности штата работников организации; отсутствие у органов службы занятости возможности для трудоустройства и т. д.», — пояснили в ОПФР.

В таких случаях пенсия назначается на 2 года раньше общеустановленного пенсионного возраста с учетом переходного периода по представлению службы занятости.

Но дадут ее все равно не всем — надо соответствовать определенным требованиям.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».