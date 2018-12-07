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Новости. Экономика
13:30, 07 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Безработные предпенсионеры в Карелии будут получать пособие в размере полутора тысяч рублей

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Управление труда и занятости озвучило суммы пособий, на которые может претендовать гражданин предпенсионного возраста, оставшийся без работы.

Для оставшихся без работы предпенсионеров на законодательном уровне повышен максимальный порог уровня пособия по безработице, сообщила начальник управления труда и занятости Карелии Елена Фролова на пресс-концеренции регионального отделения Пенсионного фонда.

Максимальная сумма пособия составляет 11280 рублей.

При этом те граждане предпенсионного возраста, которые являются безработными длительное время, будут получать пособие в минимальном размере – полторы тысячи рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2018-12-07 14:21:31
Если, по словам самарского депутата, жизнь на 3500 руб - это геноцид, то как назвать жизнь на 1500 руб?! Граждане мазурики вконец уху ели! Подавились бы уже скорее, ски!
пристав
2018-12-07 14:15:24
Ну , счастье то какое свалилось , теперь хватит денег , чтобы захоронили как бомжа .
David
2018-12-07 13:56:17
"ну там макорошки всякие.... полезно для здоровья"
nae
2018-12-07 13:37:49
Даже не знаю, что и делать, плакать или смеяться. Спасибо за "заботу", конечно. Но идите вы лесом, благодетели хреновы.
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