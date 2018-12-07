Безработные предпенсионеры в Карелии будут получать пособие в размере полутора тысяч рублей

Управление труда и занятости озвучило суммы пособий, на которые может претендовать гражданин предпенсионного возраста, оставшийся без работы.

Для оставшихся без работы предпенсионеров на законодательном уровне повышен максимальный порог уровня пособия по безработице, сообщила начальник управления труда и занятости Карелии Елена Фролова на пресс-концеренции регионального отделения Пенсионного фонда.

Максимальная сумма пособия составляет 11280 рублей.

При этом те граждане предпенсионного возраста, которые являются безработными длительное время, будут получать пособие в минимальном размере – полторы тысячи рублей.

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