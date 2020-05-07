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Безработных обучат и направят на работу по заявкам крупных предприятий Карелии

Новости. Экономика
13:01, 08 Мая 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Крупные предприятия Карелии направили в службы занятости заявки на обучение безработных целому ряду специальностей, чтобы они затем трудоустроились на вакантные рабочие места.

По данным Управления труда и занятости Карелии, заявки поступили от ООО "Литейный завод "Петрозаводскмаш", МУП  "Городской транспорт", ООО "Лифтсервис" и других предприятий.

В 2020 году через органы службы занятости на обучение планируется направить не менее 600 безработных.

Каким специальностям их обучат, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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новый
2020-05-08 13:55:25
Блогеры и агрикалчнутые "интеллектуалы" все равно работать не будут. Побираться будут, а работать нет. Ибо на заточены на труд, а только на болтовню,ужимки и кривляния в сети.
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