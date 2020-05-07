Безработных обучат и направят на работу по заявкам крупных предприятий Карелии

Крупные предприятия Карелии направили в службы занятости заявки на обучение безработных целому ряду специальностей, чтобы они затем трудоустроились на вакантные рабочие места.

По данным Управления труда и занятости Карелии, заявки поступили от ООО "Литейный завод "Петрозаводскмаш", МУП "Городской транспорт", ООО "Лифтсервис" и других предприятий.

В 2020 году через органы службы занятости на обучение планируется направить не менее 600 безработных. Каким специальностям их обучат, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".