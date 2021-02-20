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Биолог оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы

Новости. Общество
19:40, 21 Февраля 2021
фото: pixabay.com / Danganhfoto
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Заражение птичьим гриппом при употреблении в пищу курятины невозможно, заявила ведущий научный сотрудник Центра имени Чумакова, доктор биологических наук Александра Гамбарян.

По ее словам, для заражения "нужно надышаться этим вирусом, который там, в курятнике, поднимается с пылью". Она указала, что употребление курятины не является фактором риска, "даже если вы ее сырую съедите". Об этом Александра Гамбарян заявила в эфире телеканала "Россия 24", передает РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что семь россиян заразились вирусом птичьего гриппа А (H5N8). По ее словам, это первый случай инфицирования человека этим штаммом в мире.

Ученые выделили генетический материал этого заболевания у семерых сотрудников фабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышки. Все мероприятия по защите людей и животных провели в короткий срок, что позволило остановить распространение инфекции.

Как заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов, уже сегодня можно приступить к разработке тест-системы и кандидатного вакцинного штамма для H5N8.

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