Бизнес-инкубатор для помощи начинающим предпринимателям возобновит работу в Карелии

Министерство экономического развития Карелии планирует в конце года возобновить работу бизнес-инкубатора для поддержки начинающих предпринимателей и новых проектов действующего малого бизнеса.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету глава Минэка Олег Ермолаев.

Он пояснил, что работавший в прежние годы бизнес-инкубатор больше не функционирует, нужна его «перезагрузка».

«Сегодня бизнес-инкубатора нет. Помещения требуют ремонта и нам его нужно создавать. Эти средства, которые сегодня предусмотрены, позволят отремонтировать помещения, приобрести технику и создать наконец-то бизнес-инкубатор. Я думаю, что он начнет работать где-то с ноября-декабря, в конце года», — сообщил министр.

Сколько сотрудников будут получать зарплату в бизнес-инкубаторе, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».