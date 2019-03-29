Бизнес-омбудсмен: Усиление господдержки турбизнеса в Карелии поможет его легализации

Новые меры государственной поддержки турбизнеса, предусмотренные изменениями в законодательстве Карелии, будут стимулировать предпринимателей легализовать свою деятельность в этой сфере, считает бизнес-омбудсмен Елена Гнетова.

Согласно документу, в Карелии вводятся 12 новых мер господдержки бизнеса, в том числе, в туристической отрасли.

"Введение таких форм поддержки позволит предпринимателям расширить спектр услуг, модернизировать гостевые дома, приобрести оборудование. Также это является стимулом и мотивацией для тех, кто оказывает услуги для проживания и активного отдыха гостей Карелии без соответствующей регистрации в качестве юрлиц или индивидуальных предпринимателей, так как государственная поддержка оказывается только официально зарегистрированным субъектам предпринимательства", – считает бизнес-омбудсмен.