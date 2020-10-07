Бизнес-омбудсмен в Карелии: "Не хотелось бы, чтобы место заняли западные интернет-магазины"

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова оценила негативное влияние роста банковской комиссии при онлайн-покупках.

Позиция бизнес-омбудсмена изложена в комментарии на ее официальном сайте.

Гнетова напомнила, что в период с 15 апреля по 30 сентября действовал мораторий на увеличение платы за эквайринг при онлайн-покупках. Размер банковской комиссии в этот период был ограничен Центробанком на уровне 1%.

По словам карельского бизнес-омбудсмена, после окончания моратория банки стали повышать комиссию для интернет-магазинов за оплату товаров картами в среднем до 2 -3% от оборота в зависимости от типа карты или банковского учреждения, с которым заключён договор на эквайринг. По мнению Гнетовой, это увеличит стоимость интернет покупок и однозначно негативно скажется на онлайн-бизнесе.

"В последние годы торговый бизнес постоянно лихорадит, существенно меняются условия деятельности, вводятся новые обязательные требования... Малая розничная торговля еле выживает в этих непростых условиях. Поэтому не хотелось бы, чтобы отечественная онлайн-торговля стала невыгодной и её место заняли бы западные интернет-магазины", - заявила Гнетова.

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