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Бизнес-омбудсмен в Карелии: "Не хотелось бы, чтобы место заняли западные интернет-магазины"

Новости. Общество
14:26, 08 Октября 2020
фото: pixabay
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова оценила негативное влияние роста банковской комиссии при онлайн-покупках.

Позиция бизнес-омбудсмена изложена в комментарии на ее официальном сайте.

Гнетова напомнила, что в период с 15 апреля по 30 сентября действовал мораторий на увеличение платы за эквайринг при онлайн-покупках. Размер банковской комиссии в этот период был ограничен Центробанком на уровне 1%.

По словам карельского бизнес-омбудсмена, после окончания моратория банки стали повышать комиссию для интернет-магазинов за оплату товаров картами в среднем до 2 -3% от оборота в зависимости от типа карты или банковского учреждения, с которым заключён договор на эквайринг. По мнению Гнетовой, это увеличит стоимость интернет покупок и однозначно негативно скажется на онлайн-бизнесе.

"В последние годы торговый бизнес постоянно лихорадит, существенно меняются условия деятельности, вводятся новые обязательные требования... Малая розничная торговля еле выживает в этих непростых условиях.  Поэтому не хотелось бы, чтобы отечественная онлайн-торговля стала невыгодной и её место заняли бы западные интернет-магазины", - заявила Гнетова.

Что она предлагает, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2020-10-08 15:52:19
Бабе Лене пора на пенсию, совсем с логикой не дружит старушка.
Рубаль
2020-10-08 15:43:13
Вы в России, и нЕчего удивляться !
zanoza
2020-10-08 15:00:16
Такое впечатление , что именно банки тормозят экономику страны.
нетюлень
2020-10-08 14:43:02
Давно ли "Алибаба" - западный магазин?
кир
2020-10-08 14:38:14
Сетевые магазины лучше мелких. Там работают системно как на производстве.
тетка
2020-10-08 15:37:36
кир, Лучше всего живой рынок, как во всех крупных городах, где можно выбрать и купить самую свежую и экологически чистую продукцию. А сетевики сокращают путь на кладбище.
кир
2020-10-08 16:29:41
тетка, не у меня наличных денег уже несколько лет. Не знаю как выглядят новые купюры. Рынок не для меня. Да и обогащать барыг не хочу.
Leopol'd
2020-10-08 17:02:26
кир, а кого же ты обогащаешь? Сетевики - это олигархи. Даже не средний класс.
тетка
2020-10-08 16:59:56
кир, сочувствую, а жизнь может быть красивой разнообразной, вкусной и длинной, но не для таких, как ты.
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