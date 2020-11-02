Бизнес в Карелии пожаловался на трехкратный рост платы за водоотведение

Плата за водоотведение и сверхнормативный сброс сточных вод для бизнеса с 1 июля выросла в 3 раза из-за нового порядка взимания платежей – он требует пересмотра, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

По ее словам, она получает многочисленные обращения предпринимателей в Карелии в связи с увеличением расходов на эти услуги.

Как пояснила бизнес-омбудсмен, ранее субъекты предпринимательства, заключившие договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с "Водоканалом", вносили только один вид платы – за "негативное воздействие на систему водоотведения". С вступлением в силу новых правил, появился дополнительный вид платы – за сброс загрязняющих веществ в сточных водах сверх установленных нормативов. Предприниматели в своих жалобах указывают, что вид их деятельности не относится к вредным производствам, в отношении их организаций не проводились замеры наличия вредных веществ в стоках, никакого сверхнормативного сброса воды они не осуществляют, но при этом их обязывают оплачивать увеличившиеся счета. Кто виновать и что делать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".