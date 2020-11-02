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Бизнес в Карелии пожаловался на трехкратный рост платы за водоотведение

Новости. Экономика
12:35, 03 Ноября 2020
фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Плата за водоотведение и сверхнормативный сброс сточных вод для бизнеса с 1 июля выросла в 3 раза из-за нового порядка взимания платежей – он требует пересмотра, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

По ее словам, она получает многочисленные обращения предпринимателей в Карелии в связи с увеличением расходов на эти услуги.

Как пояснила бизнес-омбудсмен, ранее субъекты предпринимательства, заключившие договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с "Водоканалом", вносили только один вид платы – за "негативное воздействие на систему водоотведения". С вступлением в силу новых правил, появился дополнительный вид платы – за сброс загрязняющих веществ в сточных водах сверх установленных нормативов.

Предприниматели в своих жалобах указывают, что вид их деятельности не относится к вредным производствам, в отношении их организаций не проводились замеры наличия вредных веществ в стоках, никакого сверхнормативного сброса воды они не осуществляют, но при этом их обязывают оплачивать увеличившиеся счета.

Кто виновать и что делать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-11-03 14:33:09
Это не тарифы, а недоразумение. Они должны быть выше и для простых жителей.
zanoza
2020-11-03 14:51:43
кир, тебя забыли спросить.
кир
2020-11-03 16:50:53
zanoza, не будете голубей кормить. И мошенникам не достанетесь. И в интернете оффа не будет, инвалида со справкой.
zanoza
2020-11-03 13:13:13
Очень своевременно вступили новые правила ,в самый пик пандемии! Бизнесу итак тяжело, решили совсем задавить непомерными тарифами .
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