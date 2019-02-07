11:21, 07 Февраля 2019
Бизнесмен Михеев добился согласования идеи застройки бывшей зеленой зоны в Петрозаводске
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Часть бывшей зеленой зоны Сулажгоры, против застройки которой выступали местные жители, будет передана под ИЖС; участок принадлежит владельцу сети строительных гипермаркетов ЦСК Евгению Михееву.
Согласие на застройку этой территории дали участники публичных слушаний, прошедших в администрации Петрозаводска. Они проголосовали за присвоение участку статуса зоны застройки индивидуальными и жилыми домами блокированной застройки. Под застройку попадает участок ориентировочной площадью 27 га в районе улицы Пограничной, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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