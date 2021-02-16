Бизнесу рекомендовано позаботиться о налоговых льготах: разъяснения УФНС по Карелии

Декларации для юрлиц по земельному и транспортному налогам в 2021 году упразднены, но компании должны заявить о льготах в УФНС.

Об этом сообщил заместитель руководителя УФНС по Республике Карелии Валерий Несговоров.

С 1 января 2021 года налоговики по-новому контролируют исчисление и уплату имущественных налогов организаций: для юрлиц отменена обязанность представления декларации по транспортному и земельному налогам за 2020 год и последующие периоды (Федеральный закон от 15.04.2019 №63-ФЗ). "Если вы используете налоговые льготы, о них необходимо заявить в налоговый орган. И хотя налоговое законодательство не ограничивает сроки подачи такого заявления за 2020 год и подтверждающих документов, целесообразнее представить его течение 1 квартала 2021 года", - пояснил Несговоров. Какими могут быть последствия для тех, кто не сообщит о льготах, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".