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Бюджет Петрозаводска изменился: куда депутаты предлагают потратить деньги

Новости. Экономика
13:11, 09 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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На сессии Петрозаводского городского совета депутаты одобрили вопрос о внесении изменений в бюджет Петрозаводска, которые предусматривают, в частности, обустройство новых объектов.

Изменения предполагают увеличение доходов и расходов бюджета на 2020 год в сумме 182 млн 708,1 тыс. рублей, на 2021 год – 238 млн 287,8 тыс. рублей, на 2022 год – 162 млн 300,9 тыс. рублей.

Большая часть денежных средств поступит в городскую казну из бюджета республики в виде межбюджетных трансфертов.

Так, часть средств предполагается направить на капремонт моста через Лососинку на улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске, на приобретение квартир переселенцам из аварийного жилья, на устройство пешеходной дорожки вдоль Лососинского шоссе, благоустройство территории средней школы № 43, устройство скейт-парка на территории стадиона "Юность".

Обо всех изменениях в бюджете Петрозаводска читайте на сайте "Вести Карелии".

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