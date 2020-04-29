Блогеры из Карелии завершили свое путешествие по Поморью (ВИДЕО)

Вышла заключительная серия тревел-блога "Море помор", в которой путешественники рассказали о Беломорске.

Сегодня опубликована седьмая серия тревел-блога "Море помор" о современных поморах. Заключительная серия седьмая серия посвящена рассказу о сложной и неоднозначной истории административного центра Беломорского района – городе Беломорске, который раньше носил название Сорока. Авторы видео рассказывают о знаменитых беломорских петроглифах, Соловецком мужском монастыре и прифронтовой столице Карелии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Напомним, авторы тревел-блога "Море помор" создали 10 серий, в которых они в развлекательной манере рассказывают о современных поморах, о том, чем они живут, об их истории и традициях, а также призывают обязательно посетить эти места летом.