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Блогеры из Карелии завершили свое путешествие по Поморью (ВИДЕО)

Новости. Культура
12:21, 30 Апреля 2020
фото: © кадр из видео
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Вышла заключительная серия тревел-блога "Море помор", в которой путешественники рассказали о Беломорске.

Сегодня опубликована седьмая серия тревел-блога "Море помор" о современных поморах. Заключительная серия седьмая серия посвящена рассказу о сложной и неоднозначной истории административного центра Беломорского района – городе Беломорске, который раньше носил название Сорока. Авторы видео рассказывают о знаменитых беломорских петроглифах, Соловецком мужском монастыре и прифронтовой столице Карелии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Напомним, авторы тревел-блога "Море помор" создали 10 серий, в которых они в развлекательной манере рассказывают о современных поморах, о том, чем они живут, об их истории и традициях, а также призывают обязательно посетить эти места летом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2020-04-30 14:33:59
Новому каждый день жаба смыкает свои лапы на горле, от чего ему остается только брызгать своей ядовитой слюной ибо зависть отравляет все его нутро, выжигая внутренности до токсичного состояния. Новому не неведомы добрые дела и благородные порывы, потому что это противоречит его пресмыкающийся натуре. Да и жаба цепко держит - не расслабишься. И только яд источается как у змеи, отравляя все вокруг. И все это смешалось в порочный круг - новость-яд, следующая новость, еще яд. Чем больше новостей, тем больше яда. Жаба не даст отдохнуть.
Саныч
2020-04-30 13:08:16
Сладкая парочка снова вместе!
кир
2020-04-30 12:41:42
Вирус удалит бездельников.
новый
2020-04-30 12:27:00
Халява кончилась, идите работать
Гость
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