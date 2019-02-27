Боднарчук: "Изменения в бюджет Петрозаводска помогут решить важные вопросы в социальной и хозяйственной сферах жизни города"

Депутаты Петросовета приняли изменения в городской бюджет, увеличив размер казны на 526,7 миллиона рублей.

Средства предусмотрены на решение ряда важных вопросов города. Порядка 391 млн рублей пойдет на создание дополнительных мест в детских садах: приобретение здания дошкольного учреждения на 300 мест на улице Новоселов в микрорайоне Древлянка-7, а также дооборудование двух уже приобретенных зданий образовательных учреждений на 150 и 300 мест и начало реализации еще одного проекта.

"Изменения в бюджет, поддержанные большинством депутатов, помогут решить важные вопросы в социальной и хозяйственной сферах жизни нашего города. Увеличение петрозаводской казны за счет помощи вышестоящих бюджетов позволит реализовать ряд проектов по благоустройству. Значительная сумма из этих средств будет направлена на строительство и открытие новых детских садов. До 18 млн рублей в этом году увеличатся расходы на городские спортивные мероприятия, дополнительные средства также предусмотрены на освещение трассы "Фонтаны" и разработку проектно-сметной документации строительства второй очереди спорткомплекса "Луми". Кроме того, поправки в бюджет позволят решить некоторые текущие вопросы, например, увеличить объем снега, вывозимого подрядчиком с улиц города", - сказал председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

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