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Боднарчук предложил меры поддержки работников коммерческих организаций Петрозаводска, находящихся на самоизоляции

Новости. Экономика
17:46, 31 Марта 2020
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего
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Спикер Петросовета Геннадий Боднарчук предложил администрации города предусмотреть меры поддержки работников коммерческих организаций, находящихся на самоизоляции в связи с коронавирусом.

В адрес председателя Петросовета поступают многочисленные обращения от петрозаводчан - сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса, которые находятся на самоизоляции и обеспокоены возможной невыплатой зарплат из-за действия ряда ограничительных мероприятий.

Работники фирм сообщают, что в настоящее время деятельность их предприятий временно приостановлена, а они находятся дома на самоизоляции. В связи с данными мерами коммерческие организации несут серьезные убытки. При этом многие фирмы помимо выплаты зарплат своим работникам, по-прежнему выполняют все финансовые обязательства, в том числе перед администрацией Петрозаводска.

Для этой категории граждан и организаций спикер Петросовета Геннадий Боднарчук предложил дополнительные меры поддержки.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ткачев
2020-03-31 18:53:42
Ахахахаахаа.... Средний класс по Путину с аж 17т.р. доходов, как оказалось, не имеет накоплений даже на месяц вперед. Аминь.
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