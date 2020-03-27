Боднарчук предложил меры поддержки работников коммерческих организаций Петрозаводска, находящихся на самоизоляции

Спикер Петросовета Геннадий Боднарчук предложил администрации города предусмотреть меры поддержки работников коммерческих организаций, находящихся на самоизоляции в связи с коронавирусом.

В адрес председателя Петросовета поступают многочисленные обращения от петрозаводчан - сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса, которые находятся на самоизоляции и обеспокоены возможной невыплатой зарплат из-за действия ряда ограничительных мероприятий.



Работники фирм сообщают, что в настоящее время деятельность их предприятий временно приостановлена, а они находятся дома на самоизоляции. В связи с данными мерами коммерческие организации несут серьезные убытки. При этом многие фирмы помимо выплаты зарплат своим работникам, по-прежнему выполняют все финансовые обязательства, в том числе перед администрацией Петрозаводска.

Для этой категории граждан и организаций спикер Петросовета Геннадий Боднарчук предложил дополнительные меры поддержки.

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