Богатым россиянам ограничили ипотеку

По словам эксперта, всего три банка в России готовы дать кредит состоятельным клиентам.

На российском рынке жилищного кредитования осталось всего три банка, готовых выдавать ипотеку на крупные суммы — от 30 миллионов рублей и больше. Об этом сообщает портал недвижимости BN.ru со ссылкой на руководителя бизнеса ипотечного кредитования банка "Санкт-Петербург" Екатерину Синельникову.

По словам эксперта, остальные игроки свернули ипотечные программы для состоятельных клиентов. Причина в том, что выдавать огромные кредиты стало нецелесообразно, пишет "Лента.ру."

"Это связано с рядом введенных Центробанком ограничений, зачастую приводящих рассмотрение заявки на ипотечный кредит к отказу, — пояснила Синельникова. — Например, не все граждане с высокими доходами могут подтвердить таковые документально. А если нет справки о доходах, банк обязан повысить резервы по кредиту, что делает кредитование невыгодным".

Состоятельные люди нередко прибегают к ипотечному кредитованию, чтобы не выводить средства из бизнеса. Так, ранее в феврале стало известно, что американский миллиардер Илон Маск оформил жилищные кредиты на общую сумму 61 миллион долларов. По информации СМИ, основатель Tesla взял ипотеку, чтобы финансировать покупку четырех домов в районе Бел-Эйр в Лос-Анджелесе и одного в городе Хиллсборо около залива Сан-Франциско.