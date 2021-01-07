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МЧС сообщило о крупном пожаре на территории завода в Петрозаводске

Новости. Общество
11:55, 08 Января 2021
фото: ГТРК "Карелия"
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Крупный пожар произошел сегодня в Петрозаводске на территории Сулажгорского кирпичного завода.

Сообщение о возгорании поступило в 10.29. На место были направлены пожарно-спасательные подразделения в составе 14 человек и 4 единиц техники. Через час пожар был потушен.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе МЧС, пожару был присвоен ранг "1 БИС" из-за большой площади, охваченной огнем.

Обстоятельства и размеры ущерба сейчас устанавливаются. Пока известно лишь то, что возгорание произошло в одном из ангаров.

 

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