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Бойцы Росгвардии спасли бариста от агрессивного посетителя

Новости. Происшествия
09:29, 21 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Росгвардейцы задержали двух жителей Карелии, мешавших работе торговых точек в городах республики, сообщили на сайте ведомства.

На днях в Суоярви сработала тревожная сигнализация в сетевом магазине. Бойцы Росгвардии задержали там и передали сотрудникам полиции мужчину, бранившегося матом в торговом зале и мешавшего работе персонала.

За аналогичное нарушение задержан 29-летний петрозаводчанин, который в одном из городских баров устроил дебош и угрожал продавцу расправой.

Нарушителей задержали. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за мелкое хулиганство.

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