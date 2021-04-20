Бойцы Росгвардии спасли бариста от агрессивного посетителя

Росгвардейцы задержали двух жителей Карелии, мешавших работе торговых точек в городах республики, сообщили на сайте ведомства.

На днях в Суоярви сработала тревожная сигнализация в сетевом магазине. Бойцы Росгвардии задержали там и передали сотрудникам полиции мужчину, бранившегося матом в торговом зале и мешавшего работе персонала.

За аналогичное нарушение задержан 29-летний петрозаводчанин, который в одном из городских баров устроил дебош и угрожал продавцу расправой.

Нарушителей задержали. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за мелкое хулиганство.