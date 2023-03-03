Бойцы Росгвардии в Карелии за неделю задержали 14 воров, укравших имущество на 12 тыс. рублей

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Карелия за прошедшую неделю совершили 435 выездов по сигналам «тревожной кнопки».

Как сообщили в Управлении, сигналы поступали с охраняемых объектов и квартир граждан – в 14 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Росгвардейцы задержали 12 человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступлений задержаны 2 гражданина.

Общая сумма ущерба составила 12 тыс. рублей.