Боксер из Карелии завоевал "серебро" на всероссийских соревнованиях

С 31 августа по 5 сентября в Ижевске проходил Командный кубок России по боксу, сообщили в Минспорта Карелии.

Сборная команда Северо-Западного федерального округа, в составе которой выступали карельские спортсмены Максим Макаров, Олег Мухин и Виктор Пирогов, провела достойные поединки, однако уступила сборной Сибирского федерального округа.

Петрозаводский спортсмен, мастер спорта России по боксу Константин Опольский завоевал "серебро" в составе сборной команды Центрального федерального округа. У Константина двойной зачет – спортсмен выступает за Московскую область и за Республику Карелия.

Ранее спортсменка из Карелии победила в масс-старте на чемпионате России.