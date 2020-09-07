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Боксер из Карелии завоевал "серебро" на всероссийских соревнованиях

Новости. Спорт
12:16, 07 Сентября 2020
фото: © Министерство спорта Республики Карелия
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С 31 августа по 5 сентября в Ижевске проходил Командный кубок России по боксу, сообщили в Минспорта Карелии.

Сборная команда Северо-Западного федерального округа, в составе которой выступали карельские спортсмены Максим Макаров, Олег Мухин и Виктор Пирогов, провела достойные поединки, однако уступила сборной Сибирского федерального округа.

Петрозаводский спортсмен, мастер спорта России по боксу Константин Опольский завоевал "серебро" в составе сборной команды Центрального федерального округа. У Константина двойной зачет – спортсмен выступает за Московскую область и за Республику Карелия.

Ранее спортсменка из Карелии победила в масс-старте на чемпионате России.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-09-07 12:29:07
В чем польза для общества бить морды друг другу ?
Ткачев
2020-09-07 13:20:16
новый, Пригодится. Боксеров надо будет в первую линию ставить.
Гость
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