Более 10 тысяч семей в Карелии получат пользу от закона об оплате услуг ЖКХ

Капитал

О тонкостях работы крупного бизнеса и о проблемах, с которыми можно столкнуться при производстве и реализации промышленных взрывчатых веществ в России и за рубежом, "Столице на Онего" рассказала финансовый директор АО "Нитро Сибирь НОРД ГРУПП" Ирина Пушкарь.