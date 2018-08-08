Более 16,5 тысяч жителей Карелии могут остаться без телевидения с переходом на цифровое вещание

Жители небольших деревень и поселков республики могут остаться без телевидения с января 2019 года.

Как сказал министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексей Кайдалов, с 2019 года прекращается выделение субсидий на поддержку аналогового телевещания общероссийских общедоступных каналов.

"В связи с отключением аналогового вещания в 2019 году по расчетным данным РТПЦ Республик Карелия 137 населенных пунктов, ранее имеющих аналоговый эфирный сигнал, останутся вне зоны обеспечения эфирной наземной трансляции общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Общее количество населенных пунктов, не обеспеченных гарантированным телевизионным вещанием, составит 301 населенный пункт. Серьезная цифра. Примерное количество жителей, которые проживают в этих населенных пунктах, примерно 16,5 тыс. человек во всех районах республики", - сказал Алексей Кайдалов.

Он отметил, что в июне 2018 года утверждена дорожная карта по переходу от аналогового к цифровому телевещанию. В населенных пунктах будет проведен подомовой и установлена потребность в оборудовании.

"Мы должны предпринять все усилия, чтобы проинформировать население о переходе на цифровое вещание. С этой целью будут проводиться подомовые обходы сотрудниками местных администраций с привлечением волонтеров. Как альтернатива в тех поселениях, в которых аналоговое вещание будет прекращено, а обеспечить цифровое вещание нет технической возможности, речь идет о спутниковом телевидении", - сказал он.

Алексей Кайдалов не уточнил механизм приобретения спутникового оборудования, но сказал, что "речь идет о некой помощи" со стороны республики.

"Мы соберем информацию о наиболее нуждающихся и не могущих позволить приобрести оборудование, то будут предприняты шаги в части помощи в этом вопросе", - сказал он.

"У части людей, я не исключаю, есть спутниковые тарелки, и они ими пользуются и не почувствуют никакого изменения. Но есть существенная часть населения, которые всю жизнь пользовались аналогом. Большая часть жителей в этих населенных пунктах это люди пожилого возраста, до которых необходимо довести информацию о цифровом телевидении", - сказал министр.