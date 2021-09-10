Более 300 паспортов коллективного иммунитета выдано в Карелии

В Карелии 313 организаций (индивидуальных предпринимателей) получили паспорта коллективного иммунитета, сообщили в министерстве экономического развития республики.

Наличие паспорта подтверждает, что 60 и более процентов работников организации (индивидуального предпринимателя) прошли вакцинацию, а также в течение 6 месяцев до подачи заявки на получение паспорта переболели новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации организации, получившие паспорт, будут находиться в режиме наибольшего благоприятствования. То есть в отношении таких предприятий ограничительные меры приниматься не будут, либо будут приняты в меньшем формате, напомнили в минэкономразвития Карелии.

В настоящее время в Карелии осуществляется прием документов на оказание финансовой поддержки субъектам МСП и самозанятым и одним из критериев, влияющих на размер предоставляемой субсидии, является наличие паспорта коллективного иммунитета.

Решение о введении паспорта вызвано ухудшением эпидемиологической обстановки, ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, что позволит разумно подойти к введению ограничительных мер, не применяя их одинаково ко всем без исключения.

Минэкономразвития Карелии ведет реестр организаций, индивидуальных предпринимателей, получивших паспорт коллективного иммунитета. Ознакомиться с ним можно по ссылке https://economy.gov.karelia.ru/docs/. Реестр обновляется еженедельно по средам.

Минэкономразвития Карелии напоминает, что с порядком получения паспорта коллективного иммунитета можно ознакомиться по ссылке https://economy.gov.karelia.ru/news/08-07-2021-minekonomrazvitiya-karelii-informiruet-ob-izmenenii-poryadka-podachi-zayavok-na-poluchenie-pasporta-/.