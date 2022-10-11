890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Ребенок-пассажир погиб в ДТП на территории Карелии
28.10.2022 17:40
Минобороны РФ: частичная мобилизация завершена
28.10.2022 19:01

Более 300 тысяч рублей собрали учреждения культуры Карелии для мобилизованных

Новости. Общество
13:51, 29 Октября 2022
фото: Правительство Карелии

Новости партнеров

Семь учреждений культуры республики дали благотворительные концерты и спектакли в поддержку участников спецоперации.

В акции приняли участие семь учреждений культуры: Музыкальный театр, Национальный театр, Театр драмы, Театр кукол, Карельская филармония, кинотеатр «Премьер» и ансамбль «Кантеле», рассказали в правительстве республики.

Часть доходов от продажи билетов будет направлена в Благотворительный фонд «Живой город». Всего собрано 335,2 тысяч рублей. Эти средства пойдут на закупку дополнительного снаряжения, медикаментов, продуктов, материально-технического обеспечения для граждан, мобилизованных из Карелии.

Так, театр драмы Карелии перечислит на счет Фонда часть средств от сбора со спектакля «Васса» по пьесе Максима Горького «Васса Железнова», Карельская государственная филармония – со спектакля «Арап Петра Великого» по роману А. Пушкина с музыкальными иллюстрациями современных российских композиторов Гаврилина, Шнитке, Артемьева, Национальный театр – с благотворительного показа спектакля «Женитьба Бальзаминова» по пьесе А.Н. Островского, Музыкальный театр – от спектакля «Евгений Онегин», Театр кукол – со спектакля «Сказка о последнем добром драконе», ансамбль «Кантеле» – с концертной программы «Мелодии северного края».

Глава Карелии Артур Парфенчиков поблагодарил всех жителей республики, кто вносит свой вклад в общее дело.

«Вместе мы собрали в благотворительный фонд «Живой город» более 53 млн рублей. В итоге, за счет бюджетных и внебюджетных средств нам удалось отправить нашим парням 13 машин с гуманитарным грузом: амуницией, теплыми вещами, оборудованием, медикаментами и продуктами», - пишет Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.10.2022, 15:37
Самые безлюдные районы Карелии: где плотность населения составляет менее 1 человека на кв. километр
27.10.2022, 16:10
В Карелии изменилась стоимость проезда в городском автобусе
25.10.2022, 13:28
Появились фотографии солнечного затмения в Карелии (ФОТО)
28.10.2022, 15:44
Резкое похолодание обрушится на Карелию
22.10.2022, 20:30
В России начались продажи автомобилей популярного европейского бренда, собранных в Китае
24.10.2022, 11:56
Таможенники Карелии обнаружили незаконные переводы почти на миллиард рублей

Чтиво

24.10.2022 13:22
Уроки выживания
Удар по желудку
Как стрессы влияют на болезни желудочно-кишечного тракта и что с этим делать — советы опытного врача-гастроэнтеролога из Петрозаводска в рубрике «Уроки выживания».
«Дом культуры»: уютное арт-пространство для всей семьи
14.10.2022 16:00
Этнологическая экспертиза Баренц-региона
13.10.2022 10:07
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.