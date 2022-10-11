Более 300 тысяч рублей собрали учреждения культуры Карелии для мобилизованных

Семь учреждений культуры республики дали благотворительные концерты и спектакли в поддержку участников спецоперации.

В акции приняли участие семь учреждений культуры: Музыкальный театр, Национальный театр, Театр драмы, Театр кукол, Карельская филармония, кинотеатр «Премьер» и ансамбль «Кантеле», рассказали в правительстве республики.

Часть доходов от продажи билетов будет направлена в Благотворительный фонд «Живой город». Всего собрано 335,2 тысяч рублей. Эти средства пойдут на закупку дополнительного снаряжения, медикаментов, продуктов, материально-технического обеспечения для граждан, мобилизованных из Карелии.

Так, театр драмы Карелии перечислит на счет Фонда часть средств от сбора со спектакля «Васса» по пьесе Максима Горького «Васса Железнова», Карельская государственная филармония – со спектакля «Арап Петра Великого» по роману А. Пушкина с музыкальными иллюстрациями современных российских композиторов Гаврилина, Шнитке, Артемьева, Национальный театр – с благотворительного показа спектакля «Женитьба Бальзаминова» по пьесе А.Н. Островского, Музыкальный театр – от спектакля «Евгений Онегин», Театр кукол – со спектакля «Сказка о последнем добром драконе», ансамбль «Кантеле» – с концертной программы «Мелодии северного края».

Глава Карелии Артур Парфенчиков поблагодарил всех жителей республики, кто вносит свой вклад в общее дело.

«Вместе мы собрали в благотворительный фонд «Живой город» более 53 млн рублей. В итоге, за счет бюджетных и внебюджетных средств нам удалось отправить нашим парням 13 машин с гуманитарным грузом: амуницией, теплыми вещами, оборудованием, медикаментами и продуктами», - пишет Парфенчиков на своей странице в соцсети.