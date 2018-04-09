Более 5 тыс. человек в Карелии потеряли работу из-за сокращения рабочих мест

Закрытие предприятий и сокращение рабочих мест в Карелии в 2017 году стали причиной увольнения 5,3 тысячи работников.

Об этом говорится в подготовленном Центром обучения и мониторинга трудовых ресурсов статбюллетене "Основные показатели рынка труда и реализация государственной политики в области содействия занятости населения Республики Карелия в январе-декабре 2017".

"В экономике во многом не получилось избежать реальных сокращений численности работников и ликвидации рабочих мест, в том числе в организациях, в которых введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве", - говорится в документе.

По данным Центра, из 5,3 тыс. уволенных в результате сокращений работников, почти треть обратилась за трудоустройством в службы занятости.

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