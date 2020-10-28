Более 60% коек для больных коронавирусом в Карелии заняты пациентами

В ковид-центрах республики осталось 39,8% свободных коек для лечения пациентов с COVID-19.

Как сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции составляет 39,8%. Сутками ранее этот показатель составлял 39,2%.

По данным на 29 октября в стационарах находятся 352 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 340 - в состоянии средней тяжести, 9 тяжелобольных и 3 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, в Карелии за сутки коронавирус выявлен еще у 117 человек