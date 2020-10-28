В Карелии за сутки коронавирус выявлен еще у 117 человек

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на 29 октября составляет 6358, сообщили в оперштабе республики.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 117 человек. Из этого числа заболевших – 97 человек, из них 45 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 72 человека, в Прионежском районе – 7 человек (деревня Ужесельга – 1, поселок Чална-1 – 1, село Деревянное – 1, село Заозерье – 2, деревня Суйсарь – 1, деревня Бесовец, СНТ "ЩИТ" - 1), в Пудожском районе – 11 человек (Пудож – 8, поселок Кривцы – 1, поселок Ново-Стеклянное – 1, поселок Водла – 1), в Лахденпохском районе – 4 человека (Лахденпохья – 2, поселок Куликово – 2), в Кеми – 2 человека, в Костомукше – 1 человек, в Кондопожском районе – 5 человек (Кондопога – 4, деревня Улитина Новинка – 1), в Сегеже – 4 человека, в Лоухском районе – 3 человека (Лоухи – 2, поселок Кестеньга – 1), в Медвежьегорском районе – 2 человека (Медвежьегорск – 1, село Толвуя – 1), в Беломорском районе – 4 человека (Беломорск – 2, поселок Хвойный – 1, поселок Вирандозеро – 1), в Муезерском районе – 1 человек (поселок Ледмозеро), в Сортавале – 1 человек.

Выздоровели 4274 пациента. За сутки выписаны по выздоровлению 17 человек: в Петрозаводске – 10, в Прионежском районе – 2, в Суоярвском районе – 1, в Муезерском районе – 1, в Лахденпохском районе – 2, в Сортавальском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1035,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1065,8 случая, по Северо-Западу – 1537,5.