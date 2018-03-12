16:45, 12 Марта 2018
Более 600 человек приняли участие в прямом эфире с директором компании "Чистый город" экорайона Древлянка-8
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Видеозапись трансляции доступна для просмотра.
7 марта прошел прямой эфир Вконтакте и Instagram из офиса продаж компании "Чистый город".
Директор Виталий Владимирович Марков ответил на все интересующие вопросы.
Более 600 человек приняли участие в прямом эфире и задали свои вопросы.
Для тех, кто не успел присоединиться к трансляции, сохранили видеозапись.
Следите за анонсами следующих прямых эфиров на сайте и в соцсетях экорайона Древлянка-8.
https://vk.com/drevlanka_8
https://www.instagram.com/drevlianka_8/
Подробности на сайте neo-city.ru.
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