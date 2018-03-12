Более 600 человек приняли участие в прямом эфире с директором компании "Чистый город" экорайона Древлянка-8

Видеозапись трансляции доступна для просмотра.

7 марта прошел прямой эфир Вконтакте и Instagram из офиса продаж компании "Чистый город".

Директор Виталий Владимирович Марков ответил на все интересующие вопросы.

Более 600 человек приняли участие в прямом эфире и задали свои вопросы.



Для тех, кто не успел присоединиться к трансляции, сохранили видеозапись.

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Подробности на сайте neo-city.ru.

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