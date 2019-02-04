14:20, 04 Февраля 2019
Более 75 млн рублей выделили в Карелии на ПСД для объектов федеральной целевой программы
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Бюджетные деньги будут направлены на разработку проектно-сметной документации по объектам федеральной целевой программы "Развитие республики Карелия на период до 2020 года".
Резервные денежные средства в размере 75,7 млн рублей распределены распоряжением правительства республики, сообщает Минфин региона. Они направлены на разработку проектно-сметной документации по объектам, планируемым к софинансированию из федерального бюджета.
В текущем году деньги будут направлены на разработку проектно-сметной документации по следующим объектам федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".
На какие объекты выделили деньги, читайте на "Вестях Карелии".
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