Более пятисот человек приняли участие в прямой трансляции с водонасосной станции Древлянки-8

Ответы на самые обсуждаемые вопросы по водоснабжению экорайона.

Директор ресурсоснабжающей организации ООО "Водоканал-3" Родион Андреев совместно с компанией “Чистый город” провели 11 мая прямой эфир на тему “Водоснабжение микрорайона артезианской водой”. Его посмотрели уже более 500 человек.

Во время эфира зрителям рассказали и показали, как работает насосная станция, ответили на вопросы, которые волнуют жителей района. Можно ли пить воду из-под крана на Древлянке-8? Что за осадок появляется в воде после кипячения? Какой минеральный состав у воды из скважин? Отличается ли холодная вода в квартирах от горячей своим составом? Будут ли отключать горячую воду в районе в летний период? Будет ли повышаться тариф на воду, который сейчас является самым низким по городу (36 руб. 90 коп.) (К слову, тариф на воду в Петрозаводске - 39 руб. 15 коп.).

На эти и другие вопросы вы найдете ответы в записи эфира.

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