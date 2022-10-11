Болгария ужесточила правила выдачи мультивиз для россиян

Власти Болгарии ужесточили правила получения туристических мультивиз для российских туристов.

Об изменении процесса выдачи виз в популярной курортной стране сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Об этом пишет «Лента.ру».

По данным АТОР, с 6 октября консульства Болгарии в Москве и Санкт-Петербурге изменили условия оформления мультивиз. Теперь для того, чтобы их получить, россияне должны иметь в действующем или закончившемся загранпаспорте ранее выданную болгарскую визу либо шенген.

В случае отсутствия у россиян таких виз им будет оформляться либо однократная краткосрочная виза, по которой они смогут въехать только в Болгарию, либо двукратная краткосрочная виза. По ней путешественникам удастся посетить не только Болгарию, но и Румынию, Кипр и Хорватию, однако только один раз за период действия визы.

Специалисты напомнили, что болгарская мультивиза, которая обычно оформляется на год, дает право въезжать в Румынию, Хорватию и на Кипр и находиться в этих странах до 180 дней в году.

Ранее в октябре премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал лидеров Евросоюза обсудить полную отмену всех туристических виз для россиян. По словам главы правительства, все остальные страны ЕС должны последовать примеру Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Польши и полностью запретить въезд гражданам России с туристическими визами.