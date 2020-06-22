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Больная раком актриса Александра Яковлева впервые после долгого перерыва появилась на публике

Новости. Общество
23:30, 22 Июня 2020
фото: © instagram.com/yakovlevaleksandra
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Три года назад у звезды фильма "Чародеи" 62-летней актрисы Александры Яковлевой диагностировали онкологию.

Несмотря на неутешительные диагнозы врачей, артистка, справившись с депрессией, решила бороться со страшной болезнью. После 7 курса химии Александра Евгеньевна почувствовала себя настолько лучше, что смогла встать с инвалидной коляски и сейчас передвигается самостоятельно, сообщили в издании "Узнай все".

Во время карантина, актриса, как и положено, находилась в самоизоляции, а недавно она впервые после долгого перерыва появилась на публике.

Несколько лет подряд Александра Яковлева занимала пост заместителя мэра Калининграда и недавно была удостоена звания "Почетный гражданин города". На церемонию награждения похудевшая и похорошевшая актриса пришла в длинном синем платье.


© instagram.com/yakovlevaleksandra

"Невозможно хороша"; "Вы прелесть! Очень красивая"; "Вы как девочка", — писали поклонники, увидев любимую артистку.

В последние годы Александра Евгеньевна находит утешение в работе. Специально для нее столичный драматург Татьяна Москвина написала комедийную пьесу "Две женщины и лейтенант", в которой Александра сыграла одну из главных ролей.

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