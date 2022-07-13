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Больная раком пациентка рассказала, как ее спасли от смерти врачи больницы в Карелии

Новости. Общество
07:15, 19 Июля 2022
фото: Минздрав Карелии

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Минздрав Карелии опубликовал письмо пациентки Центра паллиативной медицинской помощи, которая заболела раком, но благодаря врачам получила шанс на возвращение к полноценной жизни.

Это письмо разместил на своей странице Вконтакте министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По словам женщины, которую зовут Надежда Юрьевна, медики «в прямом смысле спасли от смерти».

«В августе 2021 года мне был поставлен диагноз рак 4 стадии левой груди. Все усугублялось огромным поражением груди, подмышки и спины. Раны мокрые, боли были адские, лекарства не помогали. Сыну подсказали, что необходимо обратиться в Центр паллиативной помощи. Благодаря профессионализму и грамотному подходу специалистов за восемь месяцев состояние мое улучшилось, рана полностью затянулась. Я инвалид 1 группы, после перенесенной химиотерапии очень плохо вижу. Возникали проблемы с падением железа и другими компонентами крови», — рассказала Надежда.

По ее словам, в Центре паллиативной медицинской помощи ей пришли на помощь старший фельдшер Ольга Большакова и медицинская сестра Яна Семусева.

«Яна Романовна приезжала и делала мне перевязки 2-3 раза в неделю, уколы. Она бережно и умело делает перевязки, владеет разными манипуляциями, обладает сильным волевым характером, направляет тяжелого больного на терпение и веру в исцеление. Ольга Викторовна постоянно наблюдала за моим состоянием и грамотно назначала лечение. Это порядочные, хорошо знающие свое дело специалисты, имеющие огромные сердца, в которых так много тепла и доброты. Они самоотверженно выполняют свою непростую работу. Солнечные добросердечные люди. От одного их прихода улучшается самочувствие и поднимается настроение. Очень хочется, чтобы таких людей в медицине было больше. Еще раз спасибо за этих замечательных людей», — добавила автор письма.

В комментарии к нему глава Минздрава пожелал Надежде «сил, воли к полноценной жизни и здоровья».

 

 

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