Больные заключенные в Карелии слепили снежную ель

В преддверии Нового года на территории республиканской больницы №2 в Медвежьегорске появилась необычная новогодняя ель, сообщили в УФСИН Карелии.

Заключенные смастерили елку из снега и разрисовали ее цветными красками.

"Соблюдение новогодних традиций создает праздничное настроение и наполняет приятными хлопотами и ожиданием чуда", - отметил начальник воспитательного отдела РБ-2 Степан Крылов.

В ведомстве отметили, что в период новогодних праздников в учреждении для осужденных запланированы разнообразные культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия. Кроме того, у осужденных будет особенное новогоднее меню.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года в телестудии исправительной колонии №7 кипит работа по созданию праздничного видеоконцерта для осужденных.