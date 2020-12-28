Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Британский штамм коронавируса обнаружен в соседней с Карелией Финляндии 17
28.12.2020 14:59
В МЧС назвали предварительную причину, по которой затонуло судном "Онега" с рыбаками 4
28.12.2020 15:52
Синоптики дали точный прогноз на новогоднюю ночь в Карелии 1
28.12.2020 16:10
"Елка желаний" появилась у собора Александра Невского в Петрозаводске 6
28.12.2020 18:20
Ребенок исчез в поселке Карелии: ведется розыск мальчика в синей куртке (ФОТО) 1
28.12.2020 23:16
Сколько стоит дом построить в карельской деревне: Минсельхоз сделал расчет на 2021 год 3
28.12.2020 16:43
Жительница Карелии поблагодарила врачей "ковидного" роддома за спасение своей доченьки 6
28.12.2020 14:42

Больные заключенные в Карелии слепили снежную ель

Новости. Общество
12:24, 29 Декабря 2020
фото: © УФСИН России по Карелии
Загрузка...

В преддверии Нового года на территории республиканской больницы №2 в Медвежьегорске появилась необычная новогодняя ель, сообщили в УФСИН Карелии.

Заключенные смастерили елку из снега и разрисовали ее цветными красками.

"Соблюдение новогодних традиций создает праздничное настроение и наполняет приятными хлопотами и ожиданием чуда", - отметил начальник воспитательного отдела РБ-2 Степан Крылов.

В ведомстве отметили, что в период новогодних праздников в учреждении для осужденных запланированы разнообразные культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия. Кроме того, у осужденных будет особенное новогоднее меню.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года в телестудии исправительной колонии №7 кипит работа по созданию праздничного видеоконцерта для осужденных.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-12-29 12:46:47
нелидов споет свою любимую песню про человека и кошку :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
28.12.2020, 12:38
Работы по сносу "Невского пассажа" в Петрозаводске прекращены
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
24.12.2020, 14:40
В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО)
24.12.2020, 17:19
В горсовете Петрозаводска прошли обыски

Аналитика

25.12.2020 13:00
Обществоведение
ФОКу "Динамо" в Петрозаводске – быть
В четверг, 24 декабря состоялось важное для развития физической культуры и спорта в Карелии событие - в формате видеоконференцсвязи в Москве провели заседание Президиума Центрального совета Общества "Динамо".
Большой ремонт Ирины Мирошник: итоги 12
25.12.2020 12:50
Директор ДОК "Калевала": "Будущее у карельских лесов будет только в том случае, если придет эффективный арендатор" 2
24.12.2020 15:05
"Сложно бороться с коронавирусом на руинах здравоохранения" 8
24.12.2020 09:10
"Клиники на Чайкиной": сдать тесты на коронавирус COVID-19 теперь можно и по субботам
23.12.2020 11:40
Вся аналитика

Чтиво

28.12.2020 11:27
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
В Кинелахте и Савиново тоже живут люди
28.12.2020 11:25
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
24.12.2020 11:18
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»