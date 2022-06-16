Болото, ямы и разбитый асфальт омрачают дни жильцов дома в Петрозаводске (ФОТО)

Жильцы дома на Кукковке пожаловались на разбитый двор.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» горожане написали пост об ужасающем состоянии двора у дома № 13 по улице Сортавальская.

«Сортавальская, 13. Болото, ямы и разбитый асфальт годами украшают дворовую территорию, которая является тротуаром для жителей и дорогой для транспорта. Если вы идете по двору, а в этот момент едет машина, то спрятаться некуда. Из-под колёс проезжающей машины в вас летит и грязь, и камни! И эта ситуация не зависит от времени года», — написала горожанка.

Жильцы отметили, что в Петрозаводске в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда») продолжается благоустройство дворовых территорий, и они неоднократно пытались попасть в нее, собирая подписи.

«Но из года в год в списках свой адрес мы не находим, так же как и в этом году!» — рассказали авторы поста и попросили власти Петрозаводска обратить внимание на их двор и уже хоть как-то выправить ситуацию.