Соцсети: на доме в центре Петрозаводска год не могут восстановить отвалившуюся штукатурку

Дом на проспекте Ленина, где на фасаде отвалилась штукатурка, обнесли железными ограждениями.

Участники паблика «Подслушано в Петрозаводске» отметили, что больше года в доме №25 на проспекте Ленина власти не могут восстановить отвалившуюся на фасаде штукатурку. Вместо ремонта опасный участок просто огородили.

«Туристический регион. Не могут год сделать штукатурку. Лучше огородить, чтобы на голову не упало, но решать проблему никто не хочет», - возмутились пользователи соцсети.

Напомним, что история с ремонтом фасада длится давно и решение власти города пытаются найти в суде.

На планерном совещании в администрации города 23 мая 2022 года обсудили состояние дома № 25 по проспекту Ленина, где был отремонтирован фасад к 100-летию республики. Недавно в соцсетях опубликовали фото здания с отвалившейся штукатуркой.

«Администрация выставила подрядной организации „Стройинвест“ претензии еще в 2021 году. Однако выявленные нарушения компания не устранила. 8 мая для обеспечения безопасности осыпающую с фасада дома штукатурку отбили. В настоящее время взаимоотношения с подрядчиком решаются в судебном порядке», — сказала на планерке руководитель пресс-службы администрации Петрозаводска Анникки Сильченко.