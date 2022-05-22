Обновленный фасад дома в центре Петрозаводска изуродовали ради безопасности

В администрации столицы Карелии рассказали о судьбе фасада дома №25 по проспекту Ленина, где обвалился огромный фрагмент штукатурки.

На планерном совещании в администрации города сегодня, 23 мая, обсудили состояние дома № 25 по проспекту Ленина, где был отремонтирован фасад к 100-летию республики. Недавно в соцсетях опубликовали фото здания с отвалившейся штукатуркой.

«Администрация выставила подрядной организации „Стройинвест“ претензии еще в 2021 году. Однако выявленные нарушения компания не устранила. 8 мая для обеспечения безопасности осыпающую с фасада дома штукатурку отбили. В настоящее время взаимоотношения с подрядчиком решаются в судебном порядке», — сказала на планерке руководитель пресс-службы администрации Петрозаводска Анникки Сильченко.