Красивый обновленный фасад здания на главном проспекте Петрозаводска приходит в упадок (ФОТО)

Огромный фрагмент штукатурки обвалился с обновленного фасада здания на проспекте Ленина в Петрозаводске.

Штукатурка отваливается от фасада здания на проспекте Ленина в карельской столице. Прежде внешний вид дома был приведен в порядок во время ремонта. Фото с места опубликовал командир карельского поискового отряда «Доброспас» Алексей Глушков.

«Главная магистраль столицы европейского города. Хорошо, что не на голову прохожим упало», — заявил Глушков.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске отремонтируют за 3 млн рублей фасад здания с патриотическим арт-объектом.