В Петрозаводске отремонтируют за 3 млн рублей фасад здания с патриотическим арт-объектом

Петрозаводчане возмущены состоянием фасада бывшего универмага «Карелия», где установили баннер с мальчиком Лешей.

Как пишет глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети после того, как на стене универмага «Карелия» появился баннер с мальчиком Лешей, который стал настоящим символом поддержки нашей армии, горожане обратили внимание на состояние фасада торгового центра.

«Да, с фасадом не все хорошо. Ремонт тут необходим — делать его нужно. Но приоритетом для руководства ПМУП „Агентство городского развития“ в последние годы оставался ремонт внутренних помещений „Карелии“, на базе которых создавались новые спортивные залы», — заявил глава города.

По словам Любарского, ресурсы ПМУП «Агентство городского развития» также были задействованы для восстановления подросткового клуба «Алые паруса» на Боровой.

«Но и фасад „Карелии“ мы не оставим в нынешнем состоянии. Исправим ситуацию уже в этом году. Силами ПМУП „Агентство городского развития“ будет произведен ремонт штукатурного слоя и покраска стен торгового центра. Работы должны начаться не позднее августа. Всего на приведение фасада „Карелии“ в порядок будет потрачено около трех миллионов рублей», — сообщил Владимир Любарский.

Напомним, вслед за баннером с изображением бабушки с красным флагом в столице Карелии установили баннер с мальчиком Лешей в танкистском шлеме.