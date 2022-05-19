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В Петрозаводске отремонтируют за 3 млн рублей фасад здания с патриотическим арт-объектом

Новости. Общество
15:23, 19 Мая 2022
фото: © Владимир Любарский / ВК

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Петрозаводчане возмущены состоянием фасада бывшего универмага «Карелия», где установили баннер с мальчиком Лешей.

Как пишет глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети после того, как на стене универмага «Карелия» появился баннер с мальчиком Лешей, который стал настоящим символом поддержки нашей армии, горожане обратили внимание на состояние фасада торгового центра.

«Да, с фасадом не все хорошо. Ремонт тут необходим — делать его нужно. Но приоритетом для руководства ПМУП „Агентство городского развития“ в последние годы оставался ремонт внутренних помещений „Карелии“, на базе которых создавались новые спортивные залы», — заявил глава города.

По словам Любарского, ресурсы ПМУП «Агентство городского развития» также были задействованы для восстановления подросткового клуба «Алые паруса» на Боровой.

«Но и фасад „Карелии“ мы не оставим в нынешнем состоянии. Исправим ситуацию уже в этом году. Силами ПМУП „Агентство городского развития“ будет произведен ремонт штукатурного слоя и покраска стен торгового центра. Работы должны начаться не позднее августа. Всего на приведение фасада „Карелии“ в порядок будет потрачено около трех миллионов рублей», — сообщил Владимир Любарский.

Напомним, вслед за баннером с изображением бабушки с красным флагом в столице Карелии установили баннер с мальчиком Лешей в танкистском шлеме.

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