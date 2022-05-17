В Петрозаводске появился патриотический арт-объект с мальчиком Лешей

Вслед за баннером с изображением бабушки с красным флагом в столице Карелии установили баннер с мальчиком Лешей в танкистском шлеме.

На фасаде здания бывшего универмага «Карелия» разместили баннер с изображением Леши Павличенко из Белгородской области. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Восьмилетний парнишка в танкистском шлеме в одночасье для всей страны стал символом поддержки наших ребят на Донбассе. Леша учится в первом классе и мечтает стать военным. Каждый день после школы он выбегает на улицу встречать колонны российской военной техники», - пишет руководитель республики, предлагая своим подписчикам посмотреть видео с салютующим танкам Лешей.

Накануне 9 мая на здании бывшей типографии по Правде, 4 разметили баннер с изображением легендарной бабушки с красным флагом. Новый патриотический арт-объект появился по инициативе руководителя республики Артура Парфенчикова, признался глава Петрозаводска Владимир Любарский.