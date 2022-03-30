В Петрозаводске появился патриотический арт-объект

На здании бывшей типографии в центре Петрозаводска повесили баннер с изображением бабушки с красным флагом – так город готовится к Дню Победы.

«На здании бывшей типографии по Правде, 4 сегодня появится баннер с изображением легендарной бабушки с красным флагом. Ее стойкость напомнила нам всем, что такое смелость, преданность своим идеалам и любовь к Родине. Петрозаводск продолжает готовиться к празднованию Дня Победы. Наш город чтит память о героях Великой Отечественной войны и никогда не предаст их память», - так объяснил появление патриотического арт-объекта в центре города Владимир Любарский.