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Стало известно, как появился в центре Петрозаводска баннер с бабушкой с флагом (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:22, 06 Мая 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, кому принадлежит идея с баннером с изображением легендарной бабушки с красным флагом.

Новый патриотический арт-объект, который разместили накануне 9 мая на здании бывшей типографии на улице Правды, появился по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова. Об этом мэр Петрозаводска рассказал в программе «Городской дневник» на телеканале «Россия-24».

«Не секрет, что мы общаемся по оперативным вопросам, в том числе, через социальные сети. Артур Олегович прислал мне пример из одного из городов России с предложением, что что-то подобное должно появиться и в Петрозаводске. Мы подумали. Определили одно из наиболее значимых мест для размещения баннера. Определились, как мне кажется, верно. Баннер виден и с территории прохождения „Бессмертно полка“, и с других мест проведения праздника», — пояснил глава Петрозаводска.

Говоря о значимости нового арт-объекта, Владимир Любарский отметил, что легендарная бабушка, которая вышла встречать украинских военнослужащих с красным флагом, — это символ, ставший связующим звеном для людей разного возраста.

«Это символ во многом объясняет многие вещи, над которыми кто-то сегодня размышляет, задает себе какие-то вопросы. Вот такие жизненные примеры дают нам ответ», — подытожил мэр города.

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