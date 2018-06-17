Больше миллиона жителей России уже подписали петицию против повышения пенсионного возраста

Под электронным документом на данный момент поставили свои подписи 1 056 061 человек.

Петиция против повышения пенсионного возраста, созданная объединением профсоюзов "Конфедерация труда России" и размещенная на сайте change.org, набирает все больше подписей после объявления правительства о повышении пенсионного возраста.

Документ адресован президенту России Владимиру Путину, председателю правительства Дмитрию Медведеву, председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

"Мы, граждане Российской Федерации, представители независимых профсоюзов и общественных организаций, считаем, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда могут быть решены иным путем", - сказано в документе.

В петиции приводятся данные Росстата, согласно которым в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах - меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденции в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин. Реализация предложения о повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии. По сроку продолжительности жизни Россия находится во второй сотне стран, проигрывая лидерам по 10 лет и более.

Создатели петиции видят причины дефицита средств пенсионного фонда в "серых" зарплатах. "В основе нелегальной занятости лежит законодательное бесправие работников, не позволяющее им эффективно бороться за свои трудовые права, в том числе за легальную занятость и полностью "белую" заработную плату. Именно борьба с неофициальной занятостью должна стать основным решением проблемы дефицита пенсионного фонда. Положительные результаты могло бы принести увеличение ответственности работодателей за применение "серой" занятости, за уход от уплаты налогов и страховых сборов", - считают авторы петиции.

"Мы обращаемся к президенту Российской Федерации, правительству, Федеральному Собранию с требованием не допустить повышения пенсионного возраста, начать широкое обсуждение с участием профсоюзов и других общественных организаций комплекса экономических мер, способных поднять жизненный уровень населения и решить проблему наполнения пенсионного фонда без повышения пенсионного возраста", - говорится в завершении текста.